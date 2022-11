'Se for necessário, serão 25 horas de tratamento', diz Danilo após lesão

O lateral-direito Danilo se pronunciou nas redes sociais após sofrer uma entorse no tornozelo esquerdo na vitória por 2 a 0 sobre a Sérvia, na quinta-feira (24), a estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo. Ele está fora da partida contra a Suíça, na segunda (28), às 13h, e pode perder a chance de enfrentar Camarões, na próxima quinta (1).

"Como sempre digo, tem dois caminhos: 'Chorar e lamentar, ou encarar a situação de frente e sair dela fortalecido'. Tem 31 anos que eu escolho a segunda, e tem dado certo. Se for necessário, serão 25 horas de tratamento para recuperar a tempo de jogar nem que seja um minuto", escreveu Danilo.

"Enquanto isso, minhas energias estarão com meus companheiros em cada lance do jogo e assim desejo que seja de cada brasileiro! Já falta menos para o retorno! Obrigado por todas as mensagens", continuou o lateral da seleção.

Danilo sentiu o tornozelo quando foi tentar um cruzamento e o pé de apoio prendeu no gramado durante a partida contra a Sérvia. Ele terminou a partida jogando no sacrifício, disse que não previa maiores problemas nos dias seguintes e saiu andando normalmente do estádio de Lusail.

Danilo foi titular da seleção brasileira durante todo o ciclo de preparação para a Copa do Mundo e começou o torneio no time inicial. O substituto, está entre Daniel Alves é Éder Militão.