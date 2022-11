Copa dos Refugiados e Migrantes acontece em Porto Alegre no domingo

A Copa dos Refugiados e Migrantes será realizada em Porto Alegre neste domingo (27), das 8h às 18h, no Sesc Campestre (Av. Protásio Alves, 6220 - Petrópolis). O evento terá a participação de 180 atletas amadores representando os seus países: Angola, Senegal, Colômbia, Haiti, Venezuela, Palestina, Líbano, Chile, Guiné e Peru.

O sorteio das partidas acontece nesta sexta-feira (25), a partir das 19h, no auditório do Hotel Sesc Campestre. Na primeira fase, as equipes são divididas em duas chaves com cinco times cada e jogam entre si. Os dois primeiros colocados de cada chave se enfrentam no quadrangular final.

O evento é promovido pela organização Pelo Direito de Migrar (PDMIG) – África do Coração, com apoio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SMDS), as secretarias municipais de Esporte, Lazer e Juventude e de Saúde, o Comitê Municipal de Atenção a Migrantes, Refugiados, Apátridas e Vítimas do Tráfico de Pessoas, a Fundação Pan-Americana pelo Desenvolvimento e o Sesc-RS.

O coordenador da Unidade de Povos Indígenas, Imigrantes, Refugiados e Direitos Difusos, Mario Fuentes Barba, destaca que o campeonato ajuda a fortalecer a relação dos migrantes com o país de origem. "O futebol é por si só uma atividade integradora e universal que não delimita cor, raça, credo ou etnia. É um palco para a comunhão sem barreiras das populações migrantes", afirma Barba.

O evento esportivo teve início em 2014, no estado de São Paulo. Já a primeira edição em Porto Alegre foi realizada em 2017. O evento é retomado neste ano, por conta da interrupção nos anos de 2020 e 2021, em razão da pandemia da Covid-19, em oito estados brasileiros e em Buenos Aires, na Argentina.

Teste e Trate

A Secretaria Municipal (SMS) aproveita o evento para lançar a estratégia Teste e Trate voltada à população de imigrantes e refugiados, para ampliar a testagem e o tratamento para o vírus da hepatite C em públicos prioritários. Das 9h às 17h, o ônibus Fique Sabendo irá oferecer testes rápidos para detecção de hepatites virais B e C, sífilis e HIV.

Também serão distribuídos preservativos internos e externos, gel lubrificante, material informativo, além de ação de educação em saúde. Também será coletado escarro para identificar a tuberculose, serão feitas orientações relativas à doença e dadas informações sobre dengue e Monkeypox.

Segundo a prefeitura, a iniciativa Teste e Trate tem o objetivo de remover barreiras de diagnóstico e tratamento em pessoas que, por qualquer motivo, estejam em situações de maior vulnerabilidade.