Palacios, ex-Inter, é detido após ex-namorada denunciar ameaças

O meia chileno Carlos Palacios, do Vasco, foi detido, nesta sexta-feira (25), após uma ex-namorada denunciar ameaças feitas por ele, segundo informações do "AS". O caso foi enquadrado como violência doméstica. Ainda segundo a publicação, ele está detido na sétima delegacia de Renca e aguarda decisão do Ministério Público.

A denúncia da ex-namorada viralizou nas redes sociais e se transformou em questão judicial. Nas mensagens, Palacios dizia que vai atirar nela. "Na madrugada, uma jovem se apresentou na 7ª Delegacia de Renca para registrar uma denúncia por ameaças de morte do ex-companheiro, com quem também tem um filho. A equipe da 7ª Delegacia continua com os procedimentos, conseguindo a prisão do sujeito e colocando-o à disposição do Ministério Público", disse Daniel Barrera, capitão do 7ª Delegacia de Polícia de Renca.

Palacios começou no Unión Española e chegou a São Januário em abril, após passagem pelo Inter. O meia já foi fruto de investimento junto à 777 Partners, empresa que, posteriormente, concretizou a compra de 70% da SAF do Vasco.

Na Colina, porém, viveu altos e baixos. Recentemente, a imprensa chilena publicou sobre um possível interesse do Colo-Colo.