Irã domina País de Gales, vence no acréscimos e embola grupo B da Copa

Irã e País de Gales abriram nesta sexta-feira (25) a segunda rodada da Copa do Mundo do Qatar com um jogo pra lá de emocionante. Depois de levar uma goleada de 6 a 2 para a Inglaterra na estreia, o time iraniano reagiu, dominou a equipe de Gareth Bale durante quase todo jogo e conseguiu a vitória de 2 a 0 com dois gols nos acréscimos.

Com a vitória, o Irã vai a três pontos e assume o segundo lugar do grupo, liderado pela Inglaterra, que soma os mesmos três e fica à frente pelo saldo de gols. O Estados Unidos é o terceiro, com um, enquanto País de Gales assume a lanterna, também com um, mas com menos saldo.

Ainda hoje (25), às 16h (de Brasília), Inglaterra e Estados Unidos se enfrentam no estádio Al Bayt em jogo que fecha a segunda rodada da chave. Caso voltem a vencer, os ingleses -que somaram três pontos na estreia ao golear o Irã por 6 a 2- já garantem vaga nas oitavas de final.

A última rodada do Grupo B da Copa do Mundo está marcada para a próxima terça-feira, dia 29. Com os dois jogos acontecendo ao mesmo tempo, às 16h, País de Gales e Inglaterra e Irã se enfrentam no Al Rayyan, enquanto Irã e Estados Unidos jogam no Al Thumama.

PAÍS DE GALES

Hennessey; Mepham, Rodon e Davies; Roberts (Johnson), Ampadu (Allen), Ramsey, Wilson (James) e Williams; Bale e Moore.

T.: Rob Page

IRÃ

Hossein Hosseini; Mohammadi, Pouraliganji, Majid Hosseini e Rezaeian; Gholizadeh (Jahanbakhsh), Nourollahi (Cheshmi), Ezatolahi (Karimi) e Hajsafi (Torabi); Taremi e Azmoun (Ansarifardi). T.: Carlos Queiroz

Local: Estádio Al Rayyan, em Al Rayyan (QAT)

Data e hora: 25 de novembro de 2022, às 7h (de Brasília)

Árbitro: Mario Alberto Escobar (Guatemala)

Assistentes: Caleb Wales (Trinidad e Tobago) e Juan Carlos Mora (Costa Rica)

Cartões amarelos: Rodon (País de Gales)

Cartão vermelho: Hennessey (País de Gales)

Gols: dois gols do Irã