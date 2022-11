Tite valoriza a coletividade em vitória na estreia

A vitória por 2 a o sobre a Sérvia, nesta quinta-feira (24), na estreia do Brasil na Copa do Mundo do Catar, foi um peso que saiu das costas, de acordo com o comandante brasileiro Como já é praxe em suas coletivas, o técnico Tite não deixou de valorizar o trabalho coletivo do seu grupo e da comissão técnica.

"É confiança do trabalho executado, é da característica de se manter a naturalidade qualquer que seja o local. Isso é muito difícil. O que a gente tenta é trabalhar com naturalidade. Eu passo para eles serem naturais. Teve uma série de resultados surpreendentes na estreia, aí tu fica olhando toda hora já que é a última seleção a jogar, e isso gera uma expectativa", explica o treinador.

Tite fez questão de reforçar a confiança que os atletas adquiriram ao longo do trabalho até o momento e a importância da vitória para consolidar essa relação. "A vitória foi convincente, mas com diferentes jogos dentro do mesmo. O ritmo quando se joga no mundo árabe é outro. A aceleração começa muito grande e vai caindo, caindo, caindo. É preciso ter virtudes físicas e técnicas de mobilidade", explicou.

Em relação ao esquema, o técnico foi didático: "A equipe fez os 2 a 0 da mesma forma, só reposicionou as mesmas peças. O esquema tem variação com um, com outro, seja com Fred, com o Paquetá, a equipe tem essas variações. O posicionamento do Paquetá potencializou o Casemiro também. A equipe cresceu", detalhou.