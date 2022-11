Golaço de Richarlison entra na galeria dos mais bonitos das Copas do Mundo

vitória por 2 a 0 sobre a Sérvia O atacante Richarlison foi o grande destaque da seleção brasileira naao anotar os dois gols. O segundo deles, de virada após a dominar a bola com um toque, certamente entra para a lista dos golaços das Copas do Mundo.

O tento do camisa 9 lembra o marcado pelo volante Edmilson na vitória por 5 a 2 sobre a Costa Rica no Mundial de 2002, durante a conquista do pentacampeonato. Outros golaços entram sempre nas listas dos mais bonitos. O mais lembrado é o marcado por Maradona nas quartas de final do Mundial de 1986 ao driblar todo time da Inglaterra.

Outro parecido foi o de Saeed Al-Owairan, da Arábia Saudita, na Copa dos Estados Unidos 1994. Ele recebeu a bola ainda do lado da defesa e também cruzou o campo para marcar o gol da vitória sobre a Bélgica, por 1 a 0.

Pelé também tem lugar de destaque na lista justamente na sua primeira Copa, em 1958, na Suécia. Na goleada por 5 a 2 sobre o anfitrião, o Rei dominou a bola dando chapéu no zagueiro rival e depois chutou para marcar.

Um golaço com estilo foi marcado pelo holandês Robin van Persie em 2014, no Brasil. Na vitória por 5 a 1 sobre a Espanha, ele recebeu um cruzamento e deu um salto para a frente, cabeceando com estilo para fazer o gol.