Notas da Copa

Grupo A - A seleção do Catar tenta se recuperar da derrota na estreia nesta sexta-feira (25), às 10h, diante de Senegal, no Al Thumama. As duas equipes acabaram derrotas na abertura do Mundial. Mais tarde, às 13h, no Estádio Internacional de Khalifa, a líder Holanda enfrenta o Equador, que bateu os anfitriões. Grupo B - País de Gales e Irã abrem a 2ª rodada do Mundial nesta sexta-feira, às 7h, no estádio Ahmed bin Ali, em Al Rayyan. Os galeses buscam a primeira vitória, após o empate em 1 a 1 com os EUA, na estreia. O Irã, por sua vez, perdeu por 6 a 2 para a líder Inglaterra, e amarga a lanterna. Na outra partida do grupo, às 16h, em Al Bayt, os ingleses podem confirmar a classificação às oitavas de final diante dos norte-americanos. Ronaldo Fenômeno - O ex-atacante revelou em suas redes sociais que testou positivo para a Covid-19 horas antes da estreia do Brasil com a Sérvia. Ele está bem, apenas com sintomas de gripe. Arbitragem - O jornal As divulgou, nesta quinta-feira, o salário-base recebido por todos os árbitros na Copa do Catar. O juiz de campo recebe a quantia de R$ 16,5 mil nas partidas da fase de grupos, e cerca de R$ 55 mil no mata-mata. Os auxiliares e o quarto árbitro recebem R$ 13,8 mil na primeira fase e R$ 27 mil na segunda. Os selecionados que atuam no VAR ganham, inicialmente, igual o juiz principal: R$ 16,5 mil. A partir das oitavas, faturam os mesmos R$ 27 mil dos assistentes. Catar 2022 - O xeque Salman bin Ibrahim Al Khalifa defendeu a organização do Mundial, após as fortes críticas em relação ao respeito aos direitos humanos no país-sede. O comandante da Confederação Asiática de Futebol (AFC) desde 2013, respondeu com um provérbio: "A caravana passa... E vocês podem completar o resto". Ele quis dizer que, apesar das críticas, o torneio segue adiante.