Entenda porque Embolo não comemorou o gol da Suíça contra Camarões

Folhapress

O atacante Breel Embolo marcou o primeiro gol da Suíça na Copa do Mundo do Catar 2022, contra Camarões, no primeiro jogo do grupo G, nesta quinta-feira (24). O jogador do Mônaco não comemorou por que nasceu justamente na capital de Camarões, Yaoundé, e migrou para a França com a mãe quando ainda era criança, aos quatro anos. De lá, foram para a Suíça, onde o jogador cresceu e conseguiu se nacionalizar em 2014.