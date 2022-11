Com Arrascaeta no banco, Uruguai e Coreia protagonizam quarto 0 a 0 da Copa

Uruguai e Coreia do Sul protagonizaram o quarto empate em 0 a 0 da Copa do Mundo. Os dois times fizeram um jogo parelho, disputado no meio de campo e com poucas chances de balançar a rede.

Arrascaeta, do Flamengo, não saiu do banco. Também terminaram sem gols Dinamarca e Tunísia; México e Polônia; e Croácia e Marrocos.

Havia expectativa em relação às atuações de Son, da Coreia do Sul, e de Luís Suárez, do Uruguai, mas eles foram pouco protagonistas. A vantagem ainda foi para a seleção sul-americana, que acertou um cabeceio na trave ainda no primeiro tempo, com Diego Godín.

Suárez mostrou dificuldade em campo, com uma movimentação mais lenta. Ele foi substituído por Cavani, sua antiga dupla de ataque, no segundo tempo. Ao time, faltou construir jogadas, embora conseguisse dominar mais a bola no campo de ataque.

Foi Darwin Nuñez quem tentou produzir um pouco mais. Ele levou perigo num chute a distância no fim do jogo, assim como Valverde, que mandou um balaço na trave.

Já Son pareceu enclausurado na defesa uruguaia, sempre bem marcado. A equipe asiática se destacou mais pelo setor defensivo, sempre marcando em blocos e permitindo poucos espaços.

Empatadas com um ponto, as equipes têm Portugal e Gana complementando o grupo.

URUGUAI

Rochet; Cáceres, Godín, Giménez e Olivera (Viña); Vecino (De La Cruz), Valverde e Bentancur; Pellistri (Varela), Darwin Núñez e Luis Suárez (Cavani). Técnico: Diego Alonso

COREIA DO SUL

Kim Seunggyu; Kim Moonhwan, Kim Younggwon, Kin Minjae e Kim Moonhwan; Jung Wooyoung, Hwang Inbeom e Lee Jaesung (Son Jun ho); Son, Na Sangho (Kang-in Lee) e Hwang Uijo (Gue-sung Cho). Técnico: Paulo Bento

Onde: estádio Cidade da Educação, em Doha (Qatar)

Quando: Às 10h (de Brasília) desta quinta-feira (24)

Árbitro: Clement Turpin (França)

Assistentes: Nicolas Danos (FRA) e Cyril Gringore (França)

VAR: Jerome Brisard (França)

Cartões amarelos: Martín Cáceres (Uruguai); Paulo Bento (Coreia do Sul) e Gue-sung Cho (Coreia do Sul)