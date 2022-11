Uruguai tenta voltar à final de uma copa após 72 anos; última vez foi o Maracanaço

O Uruguai é um dos favoritos a superar a fase inicial no Grupo H, mas a batalha com Portugal, Coreia do Sul e Gana promete ser bem equilibrada. A seleção sul-americana estreia no Catar nesta quinta-feira, contra a Coreia do Sul, às 10h, no estádio Education City, em Doha.

Terceira colocada nas Eliminatórias Sul-Americanas, atrás de Brasil e Argentina, a equipe do técnico Diego Alonso busca o terceiro título mundial em 14 participações, além de voltar à final de uma copa após 72 anos. A última vez foi em 1950, quando venceu o Brasil no episódio conhecido como Maracanaço.

Além da experiência dos veteranos, o Uruguai aposta também na renovação, com 13 dos 26 convocados sendo estreantes. Uma possível escalação uruguaia tem Muslera (Rochet); Varela (Caceres), Godin, Gimenez e Olivera; Bentancur, Vecino e Valverde; Arrascaeta (Pellistri), Luis Suarez e Nunez.

Do outro lado, a Coreia do Sul participará de um Mundial pela 11ª vez. O melhor resultado alcançado foi a quarta posição em 2002, quando o país sediou o torneio ao lado do Japão. A equipe do português Paulo Bento, que assumiu após a Copa da Rússia, deve ir campo com Kim Seung-gyu; Kim Moon-hwan, Kim Young-gwon, Kim Min-jae e Kim Jin-su; Jung Woo-Young, Hwang In-beom, Lee Jae-sung; Hwang Hee-chan, Son Heung-min, Hwang Ui-jo.