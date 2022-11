Brasil ofensivo inicia caminho rumo ao hexa contra a Sérvia

Neymar precisa subir sete degraus para entrar no Olimpo onde o esperam Pelé, Garrincha, Romário, Ronaldo e Ronaldinho. A sólida Sérvia, nesta quinta-feira (24), em Doha, é o primeiro degrau do camisa 10 e do Brasil rumo ao hexacampeonato mundial. O palco será o estádio Lusail, a partir das 16h.

A tarefa diante de um adversário conhecido, a quem venceu por 2 a 0 na fase de grupos da Copa da Rússia 2018, não parece fácil: os sérvios carregam em seu retrospecto a classificação direta para a Copa superando Portugal, de Cristiano Ronaldo, que precisou disputar a repescagem.

E com o precedente da vitória da Arábia Saudita sobre a Argentina de Lionel Messi, na terça-feira, e do Japão sobre a Alemanha de Thomas Müller, nesta quarta-feira, ambas por 2 a 1, não há margem para confiança em excesso, a ponto de relaxar nesta quinta-feira. No entanto, a seleção de Tite conquistou o status de favorita ao troféu, após dominar as eliminatórias sul-americanas e registrar uma invencibilidade de 15 jogos (12 vitórias, sete delas consecutivas, e três empates).

O principal trunfo para o hexacampeonato mundial, que seria o primeiro título desde 2002 - conquistado por Ronaldo e companhia -, traz o 10 nas costas. Aos 30 anos, Neymar chega em grande forma a sua terceira Copa do Mundo, após um bom início de temporada no PSG. E com a esperança de que, finalmente, o Mundial retribua o amor que o craque tantas vezes professou.

E se prosseguir com a sequência de gols que exibiu nas eliminatórias, em que foi o vice-artilheiro com oito gols, Neymar poderá superar Pelé como maior goleador da história da seleção brasileira. O Rei, único tricampeão mundial (1958, 1962 e 1970), balançou as redes 77 vezes contra seleções. Dois gols a mais que Neymar.

Tite tentou esconder a escalação, mas Brasil será ofensivo na estreia

Na véspera da estreia, o técnico Tite falou sobre a escalação do time e declarou que em sua função é preciso tomar decisões que podem não ser do agrado de todos. "Faço escolhas e agrado a uns e não agrado a outros. Isso é da função do técnico. Mas os atletas do meio para a frente se escolheram", declarou o treinador na coletiva em Doha.