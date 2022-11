Marrocos e Croácia fazem jogo morno, e Copa tem terceiro empate sem gols

Dinamarca x Tunísia México x Polônia Quem acordou cedo nesta quarta-feira (23) para acompanhar Marrocos x Croácia, se decepcionou. Na abertura do quarto dia de Copa do Mundo, a atual vice-campeã mundial não saiu de um empate sem gols com a seleção africana no estádio Al Bayt, em Al Khor, proporcionando o terceiro 0 a 0 do Mundial no Qatar — os primeiros foram nessa terça (22), em

Depois da grande campanha em 2018, quando só parou na França na grande decisão, a seleção de Modric entrou em campo como favorita diante dos marroquinos, mas faltou criatividade ao time croata. O craque do Real Madrid até tentou, movimentando-se por todo campo e criando algumas poucas boas chances, mas faltou companhia.

Méritos ao Marrocos, de Hakimi (PSG) e Ziyech (Chelsea). Ajudado por uma torcida que empurrou o time em vários momentos de jogo, os africanos mostraram intensidade, defenderam-se com qualidade e conseguiram conter a criatividade croata.

O terceiro empate sem gols em quatro jogos contrasta com o início da Copa do Mundo no Qatar, que contou com 12 gols só nos três primeiros confrontos: Qatar 0 x 2 Equador, Inglaterra 6 x 2 Irã e Senegal 0 x 2 Holanda.

Bélgica e Canadá, as outras duas seleções do Grupo F da Copa do Mundo, entram em campo às 16h (de Brasília) de hoje (23), no estádio Al Rayyan. Na segunda rodada da chave, marcada para domingo (27), o Marrocos encara a Bélgica, às 10h, enquanto a Croácia duela com o Canadá, logo na sequência, às 13h.

MARROCOS

Bono; Hakimi, Aguerd, Saiss e Mazraqui (Attiat-Allah); Amrabat, Ounahi (Sabiri) e Amallah; Ziyech, Boufal (Ezzalzouli) e En-Nesyr (Hamdallah). T.: Walid Regragui

CROÁCIA

Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol e Sosa; Brozovic, Kovacic (Majer) e Modric; Vlasic (Pasalic), Perisic (Orsic) e Kramaric (Livaja). T.: Zlatko Dalic

Estádio: Estádio Al Bayt, em Al Khor (CAT)

Árbitro: Fernando Andrés Rapallini (ARG)

Assistentes: Diego Bonfa (ARG) e Juan Pablo Belatti (ARG)

Cartões amarelos: Arrabat (MAR)