Boa geração belga estreia diante do Canadá nesta quarta-feira

A seleção carrasca do Brasil na Rússia estreia nesta quarta-feira (23), na Copa do Mundo do Catar. No estádio Al-Rayyan, a Bélgica enfrenta o Canadá, às 16h, no segundo jogo do Grupo F. Embora em baixa com a camisa do Real Madrid, Eden Hazard segue sendo titular e capitão da boa geração belga, que promete seguir fazendo história, dessa vez, no Oriente Médio.

O técnico Roberto Martínez fez questão de confirmar a presença do camisa 10 da equipe e alertou sobre o adversário, que fará apenas sua segunda participação em Mundiais. "Tenho muito respeito pelo que o Canadá fez nas Eliminatórias, principalmente por vencer os Estados Unidos e o México. Então, sabe que há algo especial nesta geração. Eles são uma equipe forte, dinâmica e competitivos. Sabemos de seus pontos fortes", destacou.

Uma provável escalação da Bélgica tem Courtois, Debast, Alderweireld e Vertonghen, Meunier, Onana, Witsel e Carrasco, Hazard e De Bruyne, Batshuayi.

Os canadenses querem seguir fazendo história, assim como asseguraram a participação no Catar. A primeira e única participação havia sido no México, em 1986, e o retorno será nesta quarta-feira. O técnico John Herdman aposta nos atacantes Alphonso Davies, do Bayern de Munique, e Jonathan David, do Lille, da França. Os canadenses devem ir a campo com Borjan, Johnson, Vitória, Miller e Adekugbe, Piette e Eustáquio, Hoilett, Larin e Davies, David.