França mostra força e goleia Austrália com dois de Giroud

Olivier Giroud atuou por 546 minutos na última Copa do Mundo, mas deixou a Rússia como um atacante campeão que não marcou nenhum gol. Em 2022, no Catar, tratou de se livrar do jejum logo na estreia da França contra a Austrália, nesta terça-feira, no estádio Al Janoub. O triunfo coloca os campeões na liderança do Grupo D, que tem Dinamarca e Tunísia empatados com um ponto, e os australianos zerados na lanterna.

Desta vez, ele precisou de 30 minutos em campo para balançar a rede. E foi num momento importante para o time, virando o placar para os franceses. Craig Goodwin tinha inaugurado o placar aos nove minutos do primeiro tempo. Rabiot empatou, aos 27, e Giroud marcou depois, aos 32. Na etapa final, Mbappé, aos 23, e Giroud, aos 26, estabeleceram a goleada na cidade de Al Wakrah.

Depois de passar em branco no Mundial de 2018, Giroud foi levado ao Catar para ser reserva. A vaga de titular pertencia a Karim Benzema, mas o recém-eleito melhor jogador do mundo pela revista francesa France Football acabou cortado por lesão.

O jogador do Real Madrid reforçou uma lista de importantes desfalques que a França acumulou antes de iniciar a busca pelo seu terceiro título mundial. Peças importantes, como Pogba, Kanté, Kimpembe e Nkunku também ficaram pelo caminho por problemas físicos.

Didier Deschamps poderia ter chamado um jogador para ocupar a vaga de Benzema, cortado já durante a preparação do elenco no Catar. Mas o treinador optou por não fazer. Além de confiar nos demais 25 atletas que levou, deu um voto de confiança para Giroud. E no apito final, o semblante do atacante era um misto de euforia e alívio.