Lewandowski, duas vezes ganhador do prêmio The Best, busca 1º gol em Copas

Duas vezes vencedor do prêmio The Best, da Fifa, superando a concorrência de Messi e de Cristiano Ronaldo nas edições de 2020 e de 2021, o polonês Robert Lewandowski pretende realizar no Catar o sonho de fazer gol em Copa do Mundo.

Os poloneses estreiam na Copa nesta terça-feira (22), contra o México, às 13h (de Brasília), no estádio 974, em Doha, o único do Mundial que não tem sistema de ar condicionado.

O artilheiro do Barcelona, que teve passagem goleadora também por Bayern de Munique e Borussia Dortmund, esteve no Mundial de 2018, na Rússia, porém não balançou as redes nos três jogos que disputou - os poloneses caíram na primeira fase.

O centroavante, que é o capitão da Polônia, marcou 76 gols em 134 partidas pela seleção nacional -é o seu goleador histórico.

As duas seleções estão no Grupo C do Mundial, que conta também com Argentina e Arábia Saudita.

Comandada pelo técnico Czeslaw Michniewicz, a seleção polonesa chega à Copa ocupando a 26ª posição no ranking da Fifa, e deve ir a campo inicialmente com: Szczesny; Bednarek, Glik e Kiwior; Bereszynski, Krychowiak, Zielinski, Szymanski e Zalewski; Swiderski e Lewandowski.

O México, por sua vez, entra nesta Copa buscando quebrar uma sequência de sete participações sem passar das oitavas de final. Comandada pelo argentino Gerado Martino, a seleção mexicana tem como dúvida o centroavante Raul Jiménez, do Wolverhampton, que se recupera de uma pubalgia, e deve ir a campo com: Guillermo Ochoa; Jorge Sánchez, César Montes, Héctor Moreno e Jesús Gallardo; Edson Álvarez, Héctor Herrera e Luis Chávez; Hirving Lozano (Uriel Antuna), Henry Martín e Alexis Vega.