Messi descarta problemas físicos antes da estreia da Argentina contra Arábia Saudita

A condição física do craque e capitão monopoliza as discussões sobre a Argentina. Em seu último Mundial da carreira, Messi assegurou estar bem fisicamente. Não tem nenhum problema, jura. Nada. Zero.

"Sinto-me muito bem. Chego em um grande momento, tanto no pessoal quanto no físico, e não tenho nenhum problema. Escutei que treinei separadamente porque tinha levado uma pancada, mas foi por precaução. Nada de mais", disse, em entrevista na véspera da estreia da Argentina na Copa do Mundo, nesta terça-feira (22), às 7h, contra a Arábia Saudita, no estádio de Lusail, em Doha, pelo Grupo C.

Nesta segunda-feira (21), ele participou do treino na Universidade do Qatar. Isso, em vez de dissipar as dúvidas, fez com que elas aumentassem. Fotos tiradas de seu pé direito mostraram o tornozelo em um tamanho anormal, parecendo muito inchado.

Messi não foi questionado especificamente sobre o tema. Segundo pessoas da Associação de Futebol Argentino (AFA), o atacante treinou com uma pequena bolsa com gel frio por baixo da meia. A medida seria para evitar inflamação do local.

Na sexta-feira (18), ele havia ficado na academia fazendo exercícios. Treinou sozinho no campo no sábado (19), ao lado de preparador físico.

Messi se vê mais maduro e mais consciente neste Mundial