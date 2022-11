Grêmio anuncia renovação de contrato com Renato Portaluppi

Renato Portaluppi será o treinador do Grêmio em 2023. A quarta passagem do ídolo gremista foi confirmada no final da tarde deste domingo (20) pela direção gremista. O técnico e seu staff precisaram de dois encontros com a nova direção tricolor para selar o acordo. Estiverem presentes na reunião, no Rio de Janeiro, o presidente Alberto Guerra, o vice de futebol, Paulo Caleffi, e o diretor da pasta, Antônio Brum. O vínculo com o Grêmio será até o final do próximo ano. Portaluppi volta a Porto Alegre com o seu auxiliar técnico, Alexandre Mendes.

Antes mesmo da eleição, Guerra e Renato já vinham conversando sobre possíveis reforços e uma lista de nomes pedidos pelo treinador já está nas mãos do mandatário gremista. Com o acerto fechado, a busca por esses e outros atletas, que deverão reforçar o grupo, irá se intensificar. A reapresentação para a pré-temporada está agendada para o dia 7 de dezembro.

Considerado um dos maiores ídolos da nação gremista, Portaluppi, além de ter conquistado importantes títulos como jogador vestindo a camisa do Grêmio, é o treinador que mais esteve à frente do comando técnico do Clube com a marca de 411 jogos, em quatro passagens. Em seu currículo vitorioso, possui as conquistas da Copa do Brasil (2016), Copa Libertadores (2017), Recopa Sul-Americana (2018), Campeonato Gaúcho (2018, 2019 e 2020) e Recopa Gaúcha (2019).