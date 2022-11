Seleção brasileira desembarca em Doha para brigar pelo hexa

Era tarde da noite de sábado (19), quase domingo (20) no horário de Doha, dia de abertura da Copa do Catar , quando a seleção brasileira aterrissou no aeroporto da capital do país sede do Mundial de 2022. Jogadores, comissão técnica liderada pelo técnico Tite e demais integrantes da delegação desembarcaram do avião fretado, para depois seguir para a imigração e, na sequência, dirigirem-se ao hotel.

Jogadores vestiam trajes formais, com paletó em cor cinza e camisa branca - alguns com gravata cinza, ao aparecer na saída da aeronave. Neymar, Tite e demais integrantes foram um a um deixando o avião. A delegação estava fazendo os últimos preparativos pré-Copa em Turim, na Itália.

Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF e responsável pelo cargo de chefe da delegação no torneio, foi o primeiro a descer do avião. Pouco depois, membros da comissão técnica de Tite apareceram.

"Muito feliz. Passa um filme na cabeça. Estamos super preparados para isso e esperamos fazer uma grande competição. Falaram que fomos a última equipe a chegar no Qatar e espero que sejamos a primeira [colocada]", disse Thiago Silva, ao SporTV, no desembarque.

A seleção brasileira chegou ao hotel sem nenhum contato com os cerca de 500 torcedores que aguardavam a delegação na porta do local em que o ficará concentrado. A torcida ficou separada por um cordão policial reforçado e só pôde ver os dois veículos passando a metros de distância.

A festa contava com a presença de alguns brasileiros, vários deles trajados com roupa do Movimento Verde e Amarelo, torcida organizada que ficou bastante marcada na última Copa. Desta vez, no entanto, os brasileiros acabaram dividindo atenções com uma outra torcida "organizada".

A de estrangeiros, quase em sua maioria composta por indianos. Eles também contavam com bateria e em alguns momentos faziam mais barulho do que is brasileiros, contando com apoio dos torcedores locais que desconheciam a música do MVA.

A seleção brasileira volta a treinar neste domingo (20). O Brasil estreia dia 24, contra a Sérvia, no estádio Lusail. A partida válida pelo Grupo G, que ainda reúne Suíça e Camarões, está prevista para começar às 16h (hora de Brasília).