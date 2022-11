Fifa acata pedido do Catar e Copa terá apenas cerveja sem álcool nos estádios

A Fifa acatou o pedido das autoridades do Catar de vetar a venda bebida alcoólica nos estádios da Copa do Mundo e em seus arredores. A decisão já gerou um incômodo na Budweiser, famosa marca de cerveja e uma das patrocinadoras do Mundial, e pode causar um conflito judicial entre a entidade e marca.

"Seguindo as discussões entre o país-sede e a Fifa, a decisão tomada foi de manter a venda de bebidas alcoólicas apenas nos locais da FIFA Fan Festival, outros locais e pontos de venda, retirando a venda de cerveja dos perímetros e dos estádios da Copa do Mundo do Catar 2022", informou a Fifa, por meio de suas redes sociais.

Nestes locais, será permitida somente a venda de cervejas sem álcool. "A decisão, contudo, não impacta na comercialização da 'Bud Zero', que seguirá sendo comercializada nos estádios. As autoridades do país-sede e a Fifa continuam afirmando que os estádios e suas cercanias seguem sendo áreas que irão criar uma experiência agradável e respeitosa para os fãs."

Na mesma nota, a Fifa agradeceu a suposta compreensão da Budweiser, que foi pega de surpresa com a notícia. A marca chegou a fazer uma breve postagem nas redes sociais, com a mensagem: "Bem, isso é embaraçoso". Logo em seguida apagou o post.

"A organização do torneio agradece o entendimento da AB InBev's e seu continuo suporte em oferecer seus serviços durante a Copa do Mundo Fifa do Catar 2022", disse a Fifa, no fim da nota publicada nesta sexta.

A decisão de não vender bebida alcoólica nos estádios da Copa já vale a partir do jogo de abertura do Mundial, no domingo, entre o anfitrião Catar e o Equador. A partida está marcada para começar às 13h, no estádio Al Bayt.