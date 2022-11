Copa do Catar, 1º Mundial no Oriente Médio começa domingo

Pelas ruas de Doha, capital do Catar, a mensagem de que a Copa do Mundo está prestes a começar pode ser vista em todos os cantos. As bandeiras do país se misturam à imagem de La'eeb, o mascote do torneio, ao lado de palavras como amazing (incrível, em inglês), celebrate (celebre) e Haya, termo árabe que designa decência, modéstia e faz referência também a "Hayya Hayya", música tema da Copa.

A candidatura do Catar sobreviveu a denúncias de corrupção, Fifagate, bloqueios comerciais de nações vizinhas, medo do calor, acusações de desrespeito aos direitos humanos e de fazer o maior sportswashing da história. A palavra sintetiza o uso do esporte por um governo ou país para mudar sua imagem diante da comunidade internacional.

O discurso da organização, às vésperas do primeiro jogo, não mudou. Os visitantes devem se adaptar ao Catar, não o contrário. Isso não foi colocado à prova até o momento porque são poucos os turistas visíveis nos principais pontos de Doha. A organização tem certeza que a situação vai mudar nos próximos dias.

Dentro de campo, o Mundial marca a despedida de dois ícones do esporte. A Copa no Catar será a última do astro português Cristiano Ronaldo e do argentino Lionel Messi. As principais favoritas ao título não fogem das tradicionais: Brasil, Argentina, França, Alemanha, Espanha e Holanda despontam como as principais. A seleção dinamarquesa é candidata à grande surpresa.

O jogo de abertura será disputado no estádio Al Bayt, com capacidade para 60 mil pessoas, e colocará frente à frente os donos da casa, a seleção do Catar, e o Equador. Uma hora antes, ocorre a cerimônia de abertura do Mundial, com shows e apresentações artísticas com referências à cultura do país árabe.

O tempo necessário para ir de Al Bayt até o estádio Al Janoub, por exemplo, reforça o conceito de "Copa de bolso". Sem metrô ou trem disponível nas regiões, são necessárias cerca de duas horas e meia para ir de um lugar a outro de transporte público. O trajeto mais longo entre os estádios mais distantes é de apenas 56 quilômetros.

O Brasil só entrará em campo na próxima quinta-feira, diante da Sérvia. O grupo de Tite será o último a chegar ao Catar, neste sábado.