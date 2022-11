Grupo G: Brasil é o grande favorito, e Sérvia quer fazer sua melhor campanha no Catar

Brasil O Brasil é o país com mais taças na história dos Mundiais, com ao todo cinco conquistas (1958, 1962, 1970, 1994 e 2002). Apesar de pentacampeã, há 20 anos a seleção canarinho não traz o título para casa, mas, no que depender dos comandados do técnico Tite, eles querem chegar longe na Copa da Catar. O time ficou no Grupo G, junto de Camarões, Sérvia e Suécia. Um dos favoritos para ser o campeão, o Brasil investe tudo na qualidade de seus jovens jogadores. Antony, Vini Jr. e Raphinha serão os pulmões do time. Já Neymar, Marquinhos, Daniel Alves e Thiago Silva são os líderes de um grupo que conta com muita experiência neste tipo de torneio. Sob o comando do experiente técnico Tite, o Brasil tem um grupo fechado e bastante entrosado. Neymar é a estrela do time e será o centro das atenções no Catar, tanto por suas habilidades como o drible, os passes no ponto futuro e as jogadas inesperadas, quanto pelas polêmicas extracampo. A expectativa é gigante por uma boa atuação da seleção brasileira, e esse foi um dos pontos mais abordados nos últimos mundiais, quando os jogadores choraram eliminações, sentindo o peso da nação sobre seus ombros. Tite trabalhou bastante a questão mental, afinal tem em suas mãos um grupo de atletas sedentos por fazer o melhor dentro de campo, mas para isso precisará administrar essa empolgação ao longo da competição. A estreia brasileira será na próxima quinta-feira (24), às 16h, diante da seleção da Sérvia, em Lusail. Camarões Choupo-Moting, craque do time, é a principal referência da seleção camaronesa no Catar

A seleção camaronesa está no Grupo G ao lado de Brasil, Sérvia e Suíça, e não é uma das favoritas para passar da primeira fase, mas deve vender caro cada partida. Camarões é figura confirmada nos Mundiais, mas dificilmente vai longe na competição. O país não esteve entre os classificados para a Copa da Rússia, mas garante estar preparado para o Catar. Em recentes amistosos preparatórios para o torneio, a seleção empatou com a Jamaica e com o Panamá. Comandados pelo técnico Rigobert Song, Camarões está confiante em seu plantel, tendo até mesmo o presidente da confederação camaronesa, Samuel Eto’o, afirmando que serão campeões. O ex-atleta também acredita em uma final inédita entre Marrocos e Camarões. Como principais jogadores, a seleção camaronesa tem o atacante Choupo-Moting, do Bayern de Munique, que está em grande fase, e o goleiro Onana, da Inter de Milão, que demonstrou ser um arqueiro de alto nível nas últimas temporadas. O primeiro jogo de Camarões será contra a Suíça, na próxima quinta-feira (24), às 7h, em Al Janoub. Sérvia

Meia, Dusan Tadic, do Ajax, vem se destacando no Campeonato Holandês e na Liga dos Campeões A Sérvia não tem nenhuma taça de competições mundiais. Seu primeiro jogo será justamente contra a seleção brasileira, no dia 24, às 16h. inclusive, o time parece destinado a encontrar os brasileiros em mundiais. Os sérvios vão para o Mundial na tentativa de ter um desempenho melhor do que o obtido em 2018, na Rússia. Na ocasião, pelo Grupo E, o mesmo do Brasil, acabaram sendo eliminados na fase de grupos, tendo apenas uma vitória. Apesar disso, é um time muito bem treinado e com jogadores interessantes e talentosos. O time comandado pelo técnico Dragan Stojkovi tem alguns destaques individuais, como o zagueiro Milenkovi, da Fiorentina, e os o meias Tadic, do Ajax, e Milinkovi-Savi, da Lazio. O jogador do time holandês, por exemplo, marcou 21 gols no campeonato nacional e cinco vezes pela Liga dos Campeões. Suíça