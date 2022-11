Grupo E: Alemanha e Espanha apresentam elencos renovados para a Copa do Catar

Alemanha A tetracampeã Alemanha (1954, 1974, 1990 e 2014) faz parte do Grupo E, com Costa Rica, Japão e Espanha, e chega na Copa do Mundo do Catar após uma reconstrução de seu time. A maioria dos jogadores da conquista de 2014 estão envelhecidos e foram substituídos por atletas mais jovens. Apenas o goleiro Manuel Neuer e o atacante Thomas Muller permanecem da seleção campeã no Brasil. Além das mudanças no elenco, a seleção teve um desempenho abaixo do esperado na Liga das Nações, terminando na terceira colocação do Grupo 3, atrás de Itália e Hungria, seleções que não se classificaram para o Catar. O técnico Hansi Flick é o atual comandante alemão e quer evitar o resultado do time na Copa da Rússia, em 2018, quando a equipe foi eliminada na fase de grupos, com derrotas para México e Coreia do Sul. A Alemanha se apresenta a Copa do Mundo do Catar como um time tradicional, mas que passou por uma transição e está renovado. É uma seleção diferente da conhecida pelos brasileiros, que viram o Brasil ser massacrado em campo. A seleção de Flick pretende fazer uma boa Copa, mas não empolga como a de 2014. A estreia será no próximo dia 23 de novembro, contra o Japão, às 10h. Costa Rica

Aos 35 anos, Keylor Navas, do PSG, é garantia de experiência no gol costarriquenho A Costa Rica é a zebra do Grupo E, que conta com Alemanha, Espanha e Japão. A La Sele acabou caindo em um grupo muito complicado e que pode gerar resultados inesperados. É a sexta vez que o país costarriquenho participa do Mundial, e ainda não levou nenhuma taça para a casa. Comandados pelo treinador Luis Fernando Suárez, a Costa Rica quer ir mais longe desta vez. Na última edição, eles não conseguiram passar da fase eliminatória. Para alcançar este obejetivo, eles contam com o capitão e meio-campista Brian Ruiz e o goleiro, de 35 anos, Keylor Navas, atleta do Paris Saint German e experiente em Copas do Mundo. Apesar da expectativa, os costarriquenhos terá um duro desafio ao enfrentar as tradicionais seleções do Grupo E. A estreia será contra a Espanha, no dia 23 de novembro, às 13h. Espanha Atacante Pedri, do Barcelona, é uma das jovens promessas da seleção espanhola A Espanha está mais uma vez classificada para uma Copa do Mundo, sua 12ª edição consecutiva, e vem com novos nomes para buscar seu segundo título. Apesar de muito tradicional, o time só tem uma taça em Mundiais, conquistada em 2010, na África do Sul. Os espanhóis estão no Grupo E, ao lado de Alemanha, Costa Rica e Japão. A seleção vem de um ótimo resultado na Liga das Nações, tendo terminado na primeira colocação do Grupo 2, à frente de Portugal, Suíça e República Tcheca, com três vitorias, dois empates e apenas uma derrota. Os espanhóis chegam confiantes ao Catar e contam com um grupo formado por várias gerações de bons jogadores. O grande veterano do time é Sergio Busquets, 34 anos, do Barcelona, um grande volante com passes precisos e liderança dentro de campo. Sob o comando do treinador Luis Enrique, a seleção sofreu, nos últimos anos, uma renovação que trouxe bons atletas jovens para a equipe. Entre eles Gavi, Ansu Fati e Pedri, que são atletas capazes de criar jogadas em velocidade. Mesmo assim, juventude não é tudo e, por isso, eles terão o apoio dos jogadores mais experientes, como Azpilicueta e Jordi Alba. A seleção espanhola faz parte das equipes que desejam apagar da história sua última participação em Mundial. Em 2018, eles passaram de fase com dificuldades e acabaram eliminados nas oitavas de final para a Rússia, nos pênaltis. A estreia da Espanha será contra a Costa Rica, no dia 23 de novembro, às 13h. Japão