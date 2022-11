Grupo F: Bélgica vem forte e Croácia pode surpreender na Copa

Bélgica

Fora do grupo das grandes seleções que vão à Copa do Mundo do Catar, a Bélgica é com certeza a que mais traz expectativas. Eles estão com Canadá, Croácia e Marrocos no Grupo F. Também conhecida como a “Ótima geração belga”, a equipe tem jogadores renomados e que podem causar dificuldades a grandes seleções, como em 2018, quando eliminaram o Brasil nas quartas de final, vencendo por 2 a 1. NA sequência, acabaram sendo derrotados para a França na semifinal. Ao todo, já são 12 aparições em Copas em sua história.

Comandados pelo técnico Roberto Martínez, os belgas têm um estilo de jogo equilibrado, com jogadores de físico avantajado e muita habilidade com a bola nos pés. O destaque da equipe é o meia-atacante Kevin De Bruyne, de 31 anos, que tem um ótimo passe longo e uma finalização potente de fora da área.

Além de De Bruyne, o atacante e recordista de gols pela seleção (4), Romelu Lukaku e o goleiro Thibaut Courtuois são peças fundamentais na seleção da Bélgica. Apesar de ter pouca tradição em mundiais, a Ótima Geração Belga pode ser uma zebra e derrubar gigantes na Copa do Catar.

A estreia belga no Catar será na próxima quarta-feira (23), às 16h, no Ahmad Bin Ali, diante do Canadá.

Croácia

Melhor do mundo em 2018, Luka Modric ainda é a referência de uma seleção que tenta repetir a campanha da Rússia

A seleção da Croácia surpreendeu ao chegar na final da Copa da Rússia de 2018, mas acabou sendo derrotada pela França, por 4 a 2. O time croata faz parte do Grupo F da Copa do Mundo do Catar, que também conta com Bélgica, Canadá e Marrocos. Apesar das últimas boas atuações, a equipe tem pouca tradição em Mundiais, tendo comparecido a apenas quatro edições.

Sob o comando do treinador Zlatko Dalic, os croatas têm um meio-campo muito qualificado e experiente, pois contam com a presença do meia Luka Modric, 37 anos, jogador do Real Madrid, que foi eleito o melhor jogador do mundo em 2018. Além disso, é uma equipe muito enérgica e participativa, que não deve ser subestimada. O primeiro jogo dos croatas ocorre na próxima quarta-feira (23), às 7h, contra o Marrocos, no Al Bayt.

Marrocos