Marquinhos treina, e Tite tem grupo completo pela primeira vez

Aproveitar todo o tempo de preparação possível com a tradicional "intensidade". Assim o técnico Tite vem trabalhando com a seleção brasileira no CT da Juventus, em Turim. Há oito dias da estreia, diante da Sérvia, dia 24, no Estádio Lusail, desta vez o treinador levou até um monitor para o campo para mostrar ao time o que deseja na Copa do Mundo.

Além das orientações na telinha, ainda houve um forte treino de aprimoramento defensivo em campo reduzido. Marquinhos pela primeira vez trabalhou normalmente. O dia começou com o preparador físico Fábio Mahseredjian já exigindo um aquecimento em alta voltagem, com toques na bola entre dois jogadores e saída com pique. "Vamos, vamos", cobrava.

Ausente na atividade de terça-feira por causa de dores musculares que o tiraram do último jogo do PSG no Campeonato Francês, Marquinhos fez um trabalho com bola isolado dos demais companheiros, ainda com atenção especial. O zagueiro titular não deve, porém, ser problema para a estreia. Já o atacante Pedro, que levou uma entrada dura, por trás, de Daniel Alves, na terça-feira, treinou normalmente.

Os sustos da vez vieram após Neymar sair driblando e perseguido por alguns companheiros. Ao tentar o corte, o lateral-esquerdo Alex Telles dividiu com o atacante e levou a pior. Saiu de campo mancando. Após breve atendimento, foi levantado pelo próprio camisa 10 e seguiu. Bruno Guimarães também deixou o campo mancando, sentindo dores no tornozelo direito, mas terminou as atividades.

Tite não poupou a voz com os jogadores, divididos em dois times de nove jogadores com campo reduzido. Entre as recomendações estava administrar a posse de bola e, pressionado, mandar para trás, mas com uma ressalva: "Aí, não pode perder." Evitar faltas desnecessárias era outro pedido a todo momento. "Olha a bola, olha a bola."

Do outro lado do gramado, quem não estava no treino de campo reduzido aprimorava finalizações com os goleiros Alisson e Ederson. Raphinha, Rodrygo, Gabriel Jesus, Richarlison e Vini Jr. tinham de bater de primeira bolas pelo alto ou rasteira em velocidade. O desempenho foi bem aquém do esperado, com os atacantes consagrando os goleiros com tanto erro de pontaria.