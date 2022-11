Coreia do Sul - O atacante Son Heung-Min, principal esperança de gols do país no Catar, participou nesta quarta-feira (16) do primeiro treino da seleção asiática em Doha. Convocado mesmo em processo de recuperação após uma fratura no rosto, o jogador do Tottenham foi ao gramado utilizando uma máscara. A estreia sul-coreana será no dia 24, contra o Uruguai, pelo Grupo H, que ainda tem Portugal e Gana. Catar - Os astros da Copa do Mundo continuam desembarcando em solo catari. Nesta quarta-feira (16), foi a vez de as seleções de Inglaterra, País de Gales, Holanda e Dinamarca aterrissarem no país que, a partir de domingo, sediará a edição 2022 do maior torneio de futebol do mundo. Croácia - Finalista na Rússia 2018, a Croácia fez nesta quarta-feira, contra a Arábia Saudita, em Riad, o seu último teste antes da estreia no Catar. Com Modric, Perisic e Kovacic iniciando no banco de reservas, o time croata precisou da entrada do trio para melhorar de rendimento e sair de campo com a vitória de 1 a 0, gol de Kramaric. A estreia da Croácia será no dia 23, às 7h, contra o Marrocos. Já os sauditas estreiam dia 22, diante da Argentina. EUA - Uma das primeiras seleções a chegar ao Catar, os norte-americanos já se preparam para a estreia contra o País de Gales na próxima segunda-feira. Durante um dos treinos em Doha, o técnico Gregg Berhalter promoveu alguns jogos em campo reduzido com um grupo de trabalhadores que atua no Al Gharafa SC Stadium e que têm contribuído para a realização do Mundial. Após a atividade, os atletas distribuíram autógrafos. Polônia - Em amistoso nesta quarta-feira, na Pepsi Arena, em Varsóvia, a seleção polonesa venceu o Chile por 1 a 0. Os donos da casa marcaram com Piatek e não contaram com seu principal jogador, Robert Lewandowski. Esse foi o último compromisso dos comandados de Czeslaw Michniewicz antes de seguirem para o Catar, onde estreiam na terça-feira contra o México, às 13h, pelo Grupo C, que tem ainda Argentina e Arábia Saudita. Rede Globo - O narrador Galvão Bueno será substituído no primeiro jogo da Copa do Mundo, no domingo, entre a seleção anfitriã e o Equador. Ele já recebeu alta após ser internado com Covid-19, mas ainda aguarda um teste negativo para viajar. Por conta disso, Luís Roberto fará o primeiro jogo.