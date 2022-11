Inter - O clube anunciou Sandro Orlandelli como coordenador técnico, para suprir a vaga que estava em aberto desde a saída de Paulo Autuori para o Atlético Nacional-COL. O profissional de 53 anos estava no Bragantino desde 2020. Já nesta terça-feira, o comentarista Caio Ribeiro, da TV Globo, informou que Mano Menezes será o substituto de Tite na seleção. A direção e o staff do treinador não confirmam a sondagem.

Grêmio - O novo presidente Alberto Guerra será empossado em cerimônia no auditório da Arena, a partir das 19h desta quarta-feira. O mandatário já vem realizando reuniões e nos próximos dias deve encaminhar o acerto com o técnico Renato Portaluppi, no Rio de Janeiro, além de definir o novo executivo de futebol. Rodrigo Caetano é o nome mais próximo. Ele deve se desligar do Atlético-MG para assumir a função.

Santos - Nesta quarta-feira, Paulo Roberto Falcão assina como novo coordenador técnico do clube. O vínculo do Rei de Roma com o Peixe vai até o final de 2023.

Atlético-MG - O Galo chegou a um acordo com Cuca para a saída do treinador. O fraco desempenho no segundo semestre da temporada frustrou torcida e direção.

Corinthians - Em entrevista à ESPN, o técnico Vítor Pereira revelou os motivos pelos quais não pôde continuar no comando do Timão para 2023. O português afirmou que o seu objetivo imediato é ajudar sua família a enfrentar a doença da sogra e que não assumirá nenhum clube.

Alexandre Pato - Acabou a história do atacante no Orlando City. O jogador de 33 anos anunciou a rescisão e está livre no mercado.

Futebol feminino - A seleção se despediu de 2022 com vitória de 2 a 1 sobre o Canadá, em amistoso na tarde desta terça-feira, na Neo Química Arena. Os gols brasileiros foram marcados por Bia Zaneratto e Ana Vitória. Lawrence marcou para as canadenses.