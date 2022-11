Cristiano Ronaldo chega contestado ao Catar para sua última Copa

Aos 37 anos, Cristiano Ronaldo chega à sua provável última Copa do Mundo contestado. Pouco utilizado no Manchester United nesta temporada, o português deu declarações explosivas no último domingo a um programa da TV inglesa. Um dos alvos da metralhadora verbal foi o técnico Erik ten Hag, a quem o jogador disse não respeitar. O holandês não gostou das declarações e, de acordo com a mídia internacional, já afirmou à diretoria que não conta com o português para o restante da temporada.

O craque também afirmou que os donos do United não se importam com o esporte, só com o marketing, e que se sentiu traído pelo clube e por alguns cartolas. Sobrou até para a estrutura física do clube, que o atacante disse ter parado no tempo.

O clima pesado também se estende à seleção portuguesa. Um vídeo mostra um aperto de mão frio entre o camisa 7 e Bruno Fernandes. A suposta tensão ganhou ares mais graves justamente por eles serem colegas no United.

Sua despedida de Copas do Mundo pode lhe trazer mais um recorde. No momento, CR7 tem gols marcados em quatro edições do torneio, empatado com Pelé, Seeler e Klose. Caso balance as redes, será o único jogador de futebol a fazer gols em cinco Copas.