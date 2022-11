Russel conquista a primeira vitória da carreira no GP de Interlagos

A 50ª edição do Grande Prêmio no Brasil ocorreu neste domingo (12), no Autódromo de Interlagos, em São Paulo e teve como grande vencedor George Russel, piloto britânico da Mercedes. Depois de liderar de ponta a ponta e ter disputado metro a metro com Hamilton, Russel conquistou sua primeira vitória na Fórmula 1, com um tempo de 1:38:34.044.

Após segurar Hamilton e conquistar a vitória, o piloto desceu aos prantos de seu carro e comemorou muito a grande corrida e o desempenho da equipe. Atendeu também ao pedido dos fãs, e foi até o alambrado para cumprimentar a torcida que o aguardava com gritos de “Russel”.

Lewis Hamilton ficou atrás dele, com a segunda colocação, e agradeceu ao carinho de todos os brasileiros. Em entrevista, Lewis disse que sua mãe teria chorado ao ver o amor que os brasileiros davam ao seu filho, e que ela também teria agradecido. Em terceiro lugar ficou o piloto da Ferrari, Carlos Sainz Jr. Na classificação geral da tabela, Russel se encontra em quarto lugar com 265 pontos, e Lewis em quinto, com 240.

O GP de São Paulo de F-1 bateu novo recorde de público. Na soma dos três dias de atividades no Autódromo de Interlagos, 235.617 pessoas estiveram presentes para acompanhar a categoria máxima do automobilismo mundial, representando o novo recorde. A marca anterior foi obtida na temporada passada, quando 181.711 torcedores acompanharam o fim de semana de GP.

Confira a classificação final do GP de São Paulo de F-1:

1º - George Russell (ING/Mercedes), em 1h38min34s044

2º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), a 1s529

3º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), a 4s051

4º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), a 8s441

5º - Fernando Alonso (ESP/Alpine), a 9s561

6º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), a 10s056

7º - Sergio Pérez (MEX/Red Bull), a 14s080

8º - Esteban Ocon (FRA/Alpine), a 18s690

9º - Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo), a 22s552

10º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), a 23s552

11º - Sebastian Vettel (ALE/Aston Martin), a 26s183

12º - Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri), a 26s867

13º - Guanyu Zhou (CHN/Alfa Romeo), a 29s325

14º - Mick Schumacher (ALE/Haas), a 29s899

15º - Alexander Albon (Williams), a 36s016

16º - Nicholas Latifi (CAN/Williams), a 37s038

17º - Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri), a uma volta

Não completaram a prova:

Kevin Magnussen (DIN/Haas)

Daniel Ricciardo (AUS/McLaren)

Lando Norris (ING/McLaren)R