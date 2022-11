Prêmio Aceg homenageia D’Alessandro, Dunga e Tinga

Agências

A Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos (Aceg) entregará um honraria no Prêmio Destaques do Futebol Gaúcho para os ex-jogadores D’Alessandro, Dunga e Tinga por trabalhos beneficentes, realizados com entidades benemerentes e em prol da comunidade gaúcha. A premiação ocorrerá nesta terça-feira (15), às 19h30min, no hotel Master Cosmopolitan (R. Félix da Cunha, 712, bairro Moinhos de Vento, Porto Alegre).