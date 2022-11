Flamengo assume liderança do ranking mundial de clubes; Palmeiras é 3º

O Flamengo é o melhor time do mundo. A IFFHS (Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol, em português), divulgou nesta sexta-feira (11) o ranking mensal de clubes com a equipe rubro-negra na ponta. Liverpool e Palmeiras, que era o primeiro colocado no mês passado, fecham o top 3.

No mês de outubro, o Flamengo conquistou dois títulos expressivos: a Copa do Brasil e a Copa Libertadores da América - o suficiente para superar o Palmeiras e assumir a primeira colocação do ranking. Na última lista, os cariocas estavam em segundo. O ranking leva em conta o desempenho das equipes até o dia 31 de outubro de 2022. Assim, o título brasileiro do Palmeiras - confirmado no dia 2 de novembro - só vale para o próximo mês.

Dois brasileiros que estavam no top-10 até o último ranking registraram queda acentuada e não estão mais entre os dez melhores. O Athletico-PR, que era o sétimo, agora ocupa a 13ª posição; e o Atlético-MG, que era o nono, caiu para o 19º lugar. Entre as novidades no top 10, o Bayern de Munique aparece em sétimo (era o 11º), o Benfica é o oitavo (era o 14º) e o RB Leipzig é o décimo (era o 25º).

Confira o top 10:

1. Flamengo (Brasil) - 329 pontos

2. Liverpool (Inglaterra) - 311 pontos

3. Palmeiras (Brasil) - 308 pontos

4. Real Madrid (Espanha) - 297 pontos

5. Chelsea (Inglaterra) - 293 pontos

6. Manchester City (Inglaterra) - 292 pontos

7. Bayern de Munique (Alemanha) - 248 pontos

8. Benfica (Portugal) - 243 pontos

9. Inter de Milão (Itália) - 243 pontos

10. RB Leipzig (Alemanha) - 239 pontos