Catar 2022 - A seleção brasileira deverá jogar a maioria de seus jogos na Copa do Mundo em dias úteis. Das sete possíveis partidas caso a equipe avance até o final da competição, no máximo dois jogos do Mundial serão disputados aos finais de semana. Além da disputa de terceiro lugar e da final da competição, que respectivamente acontecerão no sábado e no domingo, existe apenas a possibilidade de que o Brasil jogue as quartas de final em um final de semana. Sérvia - A dez dias do início da Copa do Catar, a lista de seleções que já têm os 26 jogadores convocados tem aumentado. No Grupo G, Brasil, Suíça e Camarões já divulgaram oficialmente os atletas que irão defender o seu país, mas ainda há um mistério. Os sérvios têm obrigação de divulgarem a lista até a próxima segunda-feira, que é o prazo máximo imposto pela Fifa. Portugal - O técnico Fernando Santos anunciou, nesta quinta-feira (10), os 26 nomes que irão representar o país na Copa do Mundo do Catar. Entre as surpresas, estão Gonçalo Ramos e António Silva, revelações do Benfica. Uma das novidades na convocação é o atacante brasileiro naturalizado português, ex-Inter, Otávio. Vasco - O clube carioca confirmou que o técnico Jorginho não permanece para a próxima temporada. Em nota emitida nesta quinta-feira, a direção agradeceu o treinador por ter cumprido a missão de reconduzir o Gigante da Colina à Série A do Campeonato Brasileiro. Tênis - Bia Haddad usou as redes sociais para homenagear seu tio, o cantor, apresentador e ator Rolando Boldrin, que morreu na quarta-feira, após dois meses internado no Hospital Albert Einstein. Em publicação no Instagram, a tenista número 15 do mundo exaltou a contribuição de Rolando para a cultura do País e lembrou os troféus que dedicou a ele neste ano.