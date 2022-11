Brasileirão - Dois jogos fecham a 37ª rodada, nesta quinta-feira (10). Às 20h, jogam Atlético-MG x Cuiabá e Botafogo x Santos. Inter - A direção quer um Beira-Rio lotado para a despedida do time do Campeonato Brasileiro. Para o duelo diante do Palmeiras, domingo (13), às 16h, o associado terá ingresso gratuitos para o duelo com o campeão nacional. As entradas podem ser adquiridas pela plataforma Mundo Colorado, recém-lançada, nas áreas livres do estádio. O torcedor pode adquirir ainda os ingressos na área do Coração do Gigante, pelo site www.coracaodogigante.com.br ou na bilheteria física, localizada no andar térreo do Edifício Garagem. Chapecoense - Menos de 24 horas depois de comunicar a saída de Gilmar Dal Pozzo, o clube catarinense confirmou o nome de Bruno Pivetti como técnico para 2023, que nesta temporada fez uma boa Série B pelo Tombense-MG. Liverpool - O ex-campeão do UFC Conor McGregor confirmou ter interesse em comprar o clube inglês, colocado 'à venda' pelo Fenway Sports Group (FSG), acionista majoritário dos Reds, conforme noticiou o The Athletic. Respondendo a um fã no Twitter, o irlandês disse estar 'buscando informações' para fazer uma oferta. Fórmula 1 - A cantora Iza vai cantar o Hino Nacional, com acompanhamento da Orquestra Sinfônica de Heliópolis, no Autódromo de Interlagos, na abertura do GP de São Paulo, no domingo. A prova tem largada marcada para às 15h. Golfe - O Porto Alegre Country Club será palco da Copa Los Andes 2022, o 76° Campeonato Sul-Americano por equipes. O torneio será disputado entre 23 e 26 de novembro, reunindo delegações de nove países. A competição acontece a cada 10 anos no Brasil e essa será a primeira vez na história que sairá do eixo Rio-São Paulo. Já estão confirmados golfistas da Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru e Venezuela.