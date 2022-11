Jogos do Brasil na Copa do Mundo terão Fan Fest na orla do Guaíba

O principal cartão postal de Porto Alegre será sede dos jogos da Copa do Mundo. Com capacidade para receber 8 mil pessoas, a Arena do Torcedor Brahma contará com telão gigante para transmissão dos jogos, além de shows gratuitos.

A programação inicia oficialmente no dia 24 de novembro, às 14h, quando o Brasil terá pela frente, em seu primeiro confronto na busca pelo hexa, a Sérvia. A estrutura começa a ser montada no dia 16. Tanto palco como telão ficarão próximos à Usina do Gasômetro, entre o restaurante 360 Gastrobar e a loja de conveniência Alegrow. A região contará ainda com 80 banheiros químicos.

Três datas estão confirmadas, durante os jogos da fase de grupos da Copa do Mundo. Além do dia 24, no dia 28 e no dia 2 de dezembro, a festa está garantida. Caso a equipe brasileira avance às fases eliminatórias, novas edições serão realizadas e a programação será informada posteriormente. O Arena Torcedor Brahma será para toda família, mas menores de idade devem estar acompanhados de um responsável. Jovens a partir de 16 anos podem frequentar sozinhos desde que apresentem autorização dos responsáveis.

O evento contará com um espaço VIP, com ingressos que variam de R$ 40,00 a R$ 400,00. No local, que terá bar exclusivo e promoções dos patrocinadores, o público terá mais conforto e comodidade.

Na estreia da seleção no Catar, no dia 24 de novembro, a atração confirmada é o cantor Vitor Kley. Ele sobe ao palco logo depois do apito final da partida. A Fan Fest conta com patrocínio da Claro e da Brahma, e realização da GAM3 Parks, Grupo Austral e Opinião Produtora.