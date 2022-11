Brasileirão - Dando sequência à 37ª rodada, a penúltima do campeonato, nesta quarta-feira (9), às 19h, jogam Fluminense x Goiás, Avaí x Ceará e Coritiba x Corinthians. Mais tarde, às 20h30min, tem Fortaleza x Bragantino e Atlético-GO x Athletico-PR e, às 21h30min, Palmeiras x América-MG e Juventude x Flamengo. Argentina - O jogador do Villareal, da Espanha, e da seleção, Giovani Lo Celso, precisará passar por uma cirurgia na coxa direita e não participará da Copa do Catar. Segundo informações do Olé!, o volante chegou a fazer alguns tratamentos na tentativa de não realizar a cirurgia e participar do Mundial. No entanto, após ser submetido a exames de imagem, constatou-se que o procedimento será necessário. Catar 2022 - Ao dizer que homossexualidade é "dano mental", o embaixador do Mundial, Khalid Salman, tem sido alvo de críticas. Nesta terça-feira, mesmo dia em que veio a público sua declaração a uma emissora alemã, ativistas LBGT realizaram protesto em frente ao museu da Fifa, em Zurique, na Suíça. Flamengo - O clube carioca está perto de concretizar a volta de Gerson, parte do elenco campeão da Libertadores de 2019. A direção está em contato com o Olympique de Marselha, da França, e manifestou o interesse de comprar novamente o jogador, vendido aos franceses em junho de 2021. CBF - O ex-presidente da entidade Rogério Caboclo se livrou de denúncias de assédio sexual na esfera federal, tendo a ação arquivada no TRF-2. Membros do tribunal entenderam que não houve crime e arquivaram a denúncia.