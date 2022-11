Sócio do Grêmio tem até esta quarta-feira para regularizar situação para votar

Com a situação definida no Conselho Deliberativo, Odorico Roman e Alberto Guerra disputam no sábado (12), das 10h às 17h, na Arena do Grêmio, o voto do associado para definir quem será o presidente do Grêmio nos próximos três anos (2023/2025). O sócio tem até a meia-noite desta quarta-feira para colocar em dia os dados.

Para ter direito a voto, o associado deverá estar com os seus dados atualizados (nome completo, CPF, endereço eletrônico, senha e número de celular com DDD ou DDI). Em caso de dúvida sobre o assunto, o sócio pode entrar em contato com o clube através do telefone (51) 3218.2000 ou comparecer na Arena do Grêmio. Mais informações no portal do associado: https://socio.gremio.net.

Na última segunda-feira, Odorico e Guerra ultrapassaram os 20% dos votos necessários no Conselho Deliberativo. No total, 307 dos 343 conselheiros aptos votaram. A Chapa 1, de Odorico, recebeu 126 votos (41%); a Chapa 2, de Guerra, teve 172 votos (56%). Houve nove votos em branco (3%).

A votação ocorre de maneira presencial ou on-line. De acordo com os dados do quadro social tricolor, cerca de 35 mil sócios estão aptos a votar neste pleito.