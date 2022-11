Inter visita o São Paulo nesta terça-feira, podendo encaminhar o vice-campeonato

Após a vitória sobre o Athletico-PR por 2 a 0 Em jogo isolado, que abre a 37ª rodada, penúltima do Brasileirão, o Inter visita o São Paulo, nesta terça-feira (8), às 21h30min, no Morumbi., no sábado, o Colorado, que está três pontos à frente do Fluminense, Corinthians e Flamengo, segue na briga pelo vice e por uma premiação maior. Em caso de vitória, o Inter praticamente assegura o segundo lugar.

Dentro das quatro linhas, o técnico Mano Menezes ainda não contará com o retorno dos meio-campistas Liziero e Edenílson. O camisa 8 sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo na derrota para o América-MG e segue em tratamento. Já Liziero mantém a fisioterapia para tratar uma pancada no joelho esquerdo.

O time não deve fugir muito do que bateu os paranaenses. A dúvida, seguindo o rodízio no ataque, fica por conta de quem fará a dupla com Alemão: Pedro Henrique ou Wanderson. A provável escalação para encarar o tricolor paulista tem Keiller; Bustos, Mercado, Vitão e Renê; Johnny, Carlos De Pena, Alan Patrick e Maurício; Pedro Henrique (Wanderson) e Alemão.