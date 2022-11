Confira quais são os gaúchos convocados por Tite e que estarão na Copa do Catar

26 convocados para a mais importante competição de futebol do planeta O Rio Grande do Sul terá três representantes na Copa do Mundo do Catar 2022 para ajudarem a seleção brasileira a alcançar o tão sonhado Hexa. Com o anúncio, nesta segunda-feira (7), dos, são gaúchos: o goleiro Alisson Becker, de Novo Hamburgo; o lateral-esquerdo Alex Telles, de Caxias do Sul; e o atacante Raphinha, de Porto Alegre. O técnico Tite, que anunciou os escolhidos, também é gaúcho de Caxias do Sul.

Em relação à Copa do Mundo da Rússia de 2018, o Estado terá, neste ano, um representante a menos. Na última edição do torneio, foram convocados os gaúchos Taison, Alisson, Cássio e Douglas Costa.

Nascido no dia 2 de outubro de 1992, Alisson Becker é o único gaúcho a participar das edições de 2018 e deste ano da Copa do Mundo. O goleiro teve passagens pelo futebol do Estado, sendo revelado pelo Internacional em 2014, para depois seguir carreira na Europa. Após passagem pela Roma, da Itália, Alisson hoje atua no Liverpool, da Inglaterra. Titular absoluto da seleção canarinho, ele foi campeão da Copa dos Campeões pelo clube inglês, na temporada 2018/19.

Alex Telles, de Caxias do Sul, participará pela primeira vez de uma Copa do Mundo neste ano. Revelado pelo Juventude, clube de sua cidade natal, o lateral passou pelo Grêmio em 2013, até iniciar a sua carreira europeia e jogar no Galatasaray, da Turquia, Internazionale, da Itália, Porto, de Portugal, Manchester United, da Inglaterra, e, atualmente, o Sevilla, da Espanha.

O atacante Raphinha é o único gaúcho da lista que não tem passagens por clubes do RS. Ele foi revelado pelo Avaí, do estado vizinho Santa Catarina, e acabou nem atuando em partidas oficiais pelo clube. Ainda jovem, o ponteiro foi contratado pelo Vitória de Guimarães, de Portugal, para atuar no time B do clube. Raphinha logo se destacou no futebol lusitano, sendo logo contratado pelo Sporting, da capital Lisboa, e depois se aventurar em terras inglesas, no Leeds United. Recentemente, o atacante foi contratado pelo Barcelona, da Espanha.