Seleção Brasileira - O influenciador Luva de Pedreiro postou um vídeo com Tite, técnico da seleção brasileira, na manhã deste domingo (6). Na publicação, o técnico brinca que o baiano é o primeiro convocado para a Copa do Mundo do Catar. O vídeo foi postado um dia antes da convocação da seleção, que será feita nesta segunda-feira, às 13h. Seleção Brasileira 2 - O jogador Philippe Coutinho não participou da vitória de 3 a 1 do Aston Villa neste domingo sobre o Manchester United, pelo Campeonato Inglês, por causa de uma lesão muscular. De acordo com informações de Marcelo Bechler e Fred Caldeira, jornalistas da TNT Sports, a lesão tira a chance de o jogador disputar a Copa do Mundo, já que Coutinho deve ficar pelo menos seis semanas longe dos gramados. Skate - Rayssa Leal foi a grande campeã da Liga Mundial de Skate Street. Coroando uma temporada perfeita, a maranhense, de 14 anos, venceu a grande final no Rio de Janeiro na última manobra. Rayssa se torna campeã da Liga Mundial da modalidade após vencer todas as etapas. Ginástica - Rebeca Andrade conquistou o bronze no solo na despedida de Baile de Favela no Mundial neste domingo, em Liverpool. A campeã mundial no individual geral garantiu o terceiro lugar com 13.733 pontos. Arthur Nory também ficou com a medalha de bronze, mas na prova da barra fixa. Fórmula 1 - A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) anunciou o calendário de corridas para 2023. A novidade é a realização de uma corrida noturna nos Estados Unidos, em Las Vegas, no mês de novembro. O GP do Brasil será realizado no dia 5 de novembro, em Interlagos. A temporada começa com a prova do Bahrein, em 5 de março. O encerramento será com o GP de Abu Dhabi, em 26 de novembro.