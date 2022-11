Inter faz grande segundo tempo e vence no Gigante

Diante do atual vice-campeão da Libertadores, o Inter não teve vida fácil no Beira-Rio, mas conquistou, no embalo de grande exibição no segundo tempo, três importantes pontos na noite de sábado (5). Com gols de Pedro Henrique e Mauricio, o Colorado bateu o Athletico-PR por 2 a 0, chegou aos 67 pontos e manteve a vice-liderança do Brasileirão.

No primeiro tempo, o Inter teve a bola, mas quem controlou os espaços foi o Athletico-PR. Bem postado no campo de defesa, o Furacão não permitiu que o Colorado imprimisse velocidade ao jogo, e pouco sofreu até o intervalo. Pela esquerda, Pedro Henrique representou o principal escape do time de Mano Menezes no início do confronto. Quem fez o goleiro Bento trabalhar, porém, foi Johnny, que assustou tanto em cabeceio que tirou tinta do travessão quanto em arremate da entrada da área.

O Athletico-PR começou a se soltar depois dos 30 minutos, e só o fez em contragolpes – normalmente armados após erros de passe do Colorado. Os alas Pedrinho, que atuou pela esquerda, e Khellven, aberto na direita, tiveram, cada um, uma oportunidade de investir em direção à linha de fundo, mas seus cruzamentos não foram bem aproveitados pelos companheiros de ataque.

No segundo tempo o Inter soube abrir espaços na marcação individual do Athletico. O rival, inclusive, chegou a incomodar nos minutos que sucederam o intervalo, mas desperdiçou as chances que criou. Do outro lado, PH seguia acumulando escanteios pela esquerda. Um desses, aos 15, foi batido por Pena e cabeceado por Alemão, mas pela linha de fundo. Logo depois, aos 19, o uruguaio cobrou outro.

A batida voltou a ser feita em direção à marca do pênalti. Desta vez, nenhum dos atletas que disputou por cima conseguiu o desvio, e a bola explodiu no corpo de um desatento zagueiro. Dele, seguiu até a pequena área, onde PH demonstrou estar ligadíssimo no lance para, em lance de puro reflexo, emendar de perna esquerda, rasteiro, e mandar para as redes. Vantagem colorada!

A torcida ainda comemorava o primeiro quando o Inter marcou o segundo. Pela direita, Alemão deixou o comando do ataque e foi percebido por Vitão. O lançamento do zagueiro morreu no pé do centroavante, que fez as vezes de camisa 10 e lançou Alan Patrick. Posicionado na meia-lua, o craque armou o chute, mas preferiu o passe. Agraciado da vez, Mauricio não titubeou, e chutou de primeira. Pintura no Gigante!

Assim que estabelecida maior desvantagem para seu time no placar, Felipão tornou o Athletico mais ofensivo. A bola aérea, a partir das entradas de Rômulo e Christian – e com a posterior substituição de Pablo por Roque – virou protagonista do lado paranaense, e incomodou Mano Menezes, que logo alçou Moledo a campo. Na frente, Wanderson, Taison e Romero mantiveram o ataque do Inter operante.

O jogo de xadrez dos técnicos até ameaçou movimentar ainda mais o placar. De parte do Inter, Wand acertou o poste, enquanto Pedro Henrique, para o Athletico, carimbou o travessão colorado. Bento ainda fez grandes defesas para os visitantes, e Vitão brilhou para desarmar as melhores incursões adversárias. Assim, a penúltima partida do Clube do Povo como mandante em 2022 foi encerrada com o justo escore de 2 a 0.

A partida foi a antepenúltima disputada peloColorado no Nacional. Na próxima terça-feira (8), o time de Mano Menzes visitará o São Paulo, às 21h30, pela 37ª rodada do país. Já o jogo de despedida da temporada está marcado para as 16h de domingo que vem, quando o Palmeiras enfrentará o Inter no Beira-Rio.