GP de São Paulo de F1 fará jantar de gala com pilotos no Palácio Tangará

O GP São Paulo de Fórmula 1 vai realizar, no próximo dia 10, uma festa de gala no Palácio Tangara, na capital paulista. O evento, que celebrará os 50 anos de corridas no Brasil, receberá os pilotos que vão disputar a etapa brasileira do mundial de automobilismo.

Itens pessoais de Ayrton Senna serão expostos e objetos serão leiloados. Parte da renda arrecada será destinada ao instituto da família do piloto. Haverá ainda shows dos DJs Deekapz, E.B.e Cady, além de uma apresentação do Grupo Ares. A ideia é que o evento ocorra todos os anos. O GP Brasil acontece entre os dias 11 e 13 de novembro, no autódromo de Interlagos, na zona sul da cidade.

No próximo dia 9, o autódromo vai ganhar uma escultura de 3,5 metros de altura com o rosto de Ayrton Senna. A obra foi realizada pela sobrinha do piloto, a artista plástica Lalalli Senna. O objetivo, segundo ela, é colocar a obra ao lado da torcida, como se Senna estivesse junto ao público, olhando para a pista de corrida. A escultura é feita de alumínio polido e facetado, o que significa que ela forma uma superfície espelhada.