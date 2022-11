FPF revela grupos e sedes da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2023 com 128 clubes

Faltando pouco menos de dois meses para a bola começar a rodar, a 53ª edição do Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2023 foi lançada na tarde desta quinta-feira (3), em evento realizado pela Federação Paulista de Futebol (FPF), no Pavilhão Pacaembu, em São Paulo. Tradicional palco das decisões do torneio de base, dessa vez o Pacaembu recebeu o seu lançamento.

Ao todo, os 128 clubes - que representam os 27 estados - foram divididos em 32 grupos, nos quais os dois primeiros colocados de cada se classificam à fase seguinte, em um total de 64 clubes. A partir daí, a competição será disputada em jogo único, no sistema mata-mata até se conhecer o campeão.

A fase de grupos terá início no dia 2 de janeiro e a decisão, como já é tradicional, será realizada no dia 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo. Sem o Pacaembu, que passa por ampla reforma, o local da decisão ainda está indefinido porque depende dos finalistas.

A final de 2022 foi disputada no Allianz Parque, porque o Palmeiras tinha realizado melhor campanha do que o Santos. Com uma goleada por 4 a 0, o Palmeiras sagrou-se campeão e Endrick, então com 15 anos, foi eleito o melhor jogador da competição. O seu troféu foi entregue nesta quinta-feira no evento realizado no Pavilhão Pacaembu, um dia após ele conquistar o seu primeiro título profissional, o de campeão do Brasileirão, agora com 16 anos.

O evento de lançamento teve apresentação de Chico Pedrotti e Bianca Santos, do Canal Desimpedidos, além do ex-meia Ricardinho e do ex-goleiro Fernando Prass, que disputaram a competição por Paraná e Grêmio, respectivamente, na década de 1990.

CONFIRA AS SEDES E GRUPOS:

GRUPO 1 - TANABI

Tanabi-SP

Náutico-PE

Real Ariquemes-RO

Portuguesa-SP

GRUPO 2 - BÁLSAMO

Mirassol-SP

Chapecoense-SC

União ABC-MS

Inter Minas-MG

GRUPO 3 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Rio Preto-SP

Palmeiras-SP

Santana-AP

Juazeirense-BA

GRUPO 4 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Atlético-GO

Sampaio Corrêa-MA

Itabaiana-SE

Botafogo-SP

GRUPO 5 - JAÚ

XV de Jaú-SP

Flamengo-RJ

Aparecidense-GO

Floresta-CE

GRUPO 6 - CATANDUVA

Catanduva-SP

América-RN

Avaí-SC

Ceilândia-DF

GRUPO 7 - BARRETOS

Barretos-SP

Athletico-PR

Picos-PI

São Bento-SP

GRUPO 8 - FRANCA

Francana-SP

Grêmio-RS

Cruzeiro-AL

Guarani-SP

GRUPO 9 - TUPÃ

Tupã-SP

Cuiabá-MT

Parauabebas-PA

Velo Clube-SP

GRUPO 10 - PENÁPOLIS

Penápolis-SP

Cruzeiro-MG

Comercial-MS

Capivariano-SP

GRUPO 11 - CRAVINHOS

Comercial-SP

Sport-PE

Volta Redonda-RJ

Inter de Limeira-SP

GRUPO 12 - ARARAQUARA

Ferroviária-SP

Corinthians-SP

Fast Clube-AM

Zumbi-AL

GRUPO 13

Atlético Guaratinguetá-SP

Goiás-GO

Gama-DF

Grêmio Pague Menos-CE

GRUPO 14 - TAUBATÉ

Taubaté-SP

Fluminense-RJ

Imperatriz-MA

Porto Vitória-ES

GRUPO 15 - SUZANO

União Suzano-SP

Figueirense-SC

Vitória da Conquista-BA

Novorizontino-SP

GRUPO 16 - GUARULHOS

Flamengo-SP

Coritiba-PR

Guarulhos-SP

São José-RS

GRUPO 17 - MARÍLIA

Marília-SP

São Paulo-SP

CS Paraibano-PB

Porto Velho-RO

GRUPO 18 - ASSIS

Vocem-SP

América-MG

Retrô-PE

Ponte Preta-SP

GRUPO 19 - SÃO CARLOS

São-Carlense-SP

Botafogo-RJ

São Carlos-SP

Pinheirense-PA

GRUPO 20 - LEME

Lemense-SP

ABC-RN

Maringá-PR

Red Bull Bragantino-SP

GRUPO 21 - PORTO FELIZ

Desportivo Brasil-SP

CRB-AL

Camboriú-SC

Ituano-SP

GRUPO 22 - ALUMÍNIO

Sharjah-SP

Ceará-CE

Madureira-RJ

Rio Claro-SP

GRUPO 23 - SANTANA DO PARNAÍBA

SKA Brasil-SP

Vitória-BA

Paraná-PR

Aster Brasil-ES

GRUPO 24 - BARUERI

Oeste-SP

Inter-RS

Fluminense-PI

Rosário Central-SE

GRUPO 25 - SÃO BERNARDO DO CAMPO

EC São Bernardo-SP

Bahia-BA

CSA-AL

Operário-PR

GRUPO 26 - SANTO ANDRÉ

Santo André-SP

Santos-SP

Falcon-SE

São Raimundo-RR

GRUPO 27 - DIADEMA

Água Santa-SP

Atlético-MG

Mixto-MT

Galvez-AC

GRUPO 28 - MAUÁ

Mauá-SP

Vila Nova-GO

Mauaense-SP

Nova Iguaçu-RJ

GRUPO 29 - OSASCO

Audax-SP

Vasco da Gama-RJ

Hercílio Luz-SC

Capital-TO

GRUPO 30 - SÃO PAULO IBRACHINA

Ibrachina-SP

Santa Cruz-PE

Botafogo-PB

Cannã-BA

GRUPO 31 - SÃO PAULO JUVENTUS

Juventus-SP

Fortaleza-CE

Remo-PA

São Caetano-SP

GRUPO 32 - SÃO PAULO NACIONAL

Nacional-SP

Juventude-RS

Alecrim-RN

XV de Piracicaba-SP