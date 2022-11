Vasco, Ituano, Bahia e Sport disputam as últimas duas vagas do acesso à Série A

Pela última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, neste domingo (6), às 18h30min, Bahia, Vasco, Ituano e Sport disputam as duas vagas restantes na Série A do Brasileiro. O Bahia é o terceiro colocado, com 59 pontos, seguido pelo Vasco com os mesmos 59, Ituano (57) e Sport (56), fecham os quatro concorrentes. Cruzeiro e Grêmio já garantiram o acesso à Série A.

A situação mais confortável é do tricolor baiano, que visita o CRB em Maceió. O Bahia depende apenas dele. Caso vença ou empate retorna à elite do futebol nacional. Em caso de derrota, precisa ser superado pelos adversários nos critérios de desempate. O Sport é o único que não depende só de si, além de precisar de um milagre para tirar a diferença no saldo de gols.

A "grande final" direta será disputada em Itu, no estádio Novelli Júnior. Com os ingressos esgotados desde quarta-feira e previsão de público de 15 mil pessoas, Ituano e Vasco disputam o acesso. Mesmo fora do G4, na 5ª colocação, os donos da casa precisam fazer sua parte. Para isso, o time do interior paulista conta com a melhor campanha do returno, com 37 pontos em 18 jogos. Os cariocas sobem em caso de vitória ou empate.

Já na parte de baixo da tabela, duas equipes ainda brigam para permanecer na Série B e evitar a queda para a terceira divisão: CSA e Novorizontino.