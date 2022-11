Gauchão feminino - Inter e Grêmio empataram em 1 a 1 no jogo de ida da decisão do Estadual. Com o resultado, o duelo está em aberto para a partida de volta, domingo (6), às 13h45min, na Arena. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis. Robinho - O Brasil negou a extradição do ex-atacante à Itália, onde ele foi condenado a nove anos de prisão por estupro de uma mulher albanesa em 2013. A informação foi publicada primeiro pela agência italiana "Ansa" e confirmada junto ao Ministério da Justiça italiano. Gerard Piqué - O zagueiro anunciou, nesta quinta-feira (3), que vai se aposentar neste fim de semana. O jogador de 35 anos, que conquistou diversos títulos com a camisa do Barcelona, avisou que sua despedida será no sábado, contra o Almería, no Camp Nou, pela 13ª rodada do Campeonato Espanhol. Alemanha - O atacante Timo Werner vai desfalcar a seleção alemã na Copa do Mundo do Catar ao ter constatada uma lesão no tornozelo esquerdo, sofrida na partida do RB Leipzig contra o Shakhar Donetski, pela Champions. Ginástica Artística - Rebeca Andrade venceu a final individual geral do Mundial, em Liverpool, na Inglaterra, e se tornou a primeira atleta a conquistar a medalha de ouro nessa disputa. Outros brasileiros já haviam triunfado em decisões por aparelhos em seis oportunidades no Mundial, uma delas a própria Rebeca, no salto, no Japão, em 2021, mas o máximo no individual geral era o bronze de Jade Barbosa na Alemanha, em 2007. Canoagem - Três Coroas recebe neste final de semana o Campeonato Sul-Americano da modalidade. Em função dos bloqueios de estradas, a programação precisou ser alterada e as provas ocorrem no sábado e domingo, no Parque das Laranjeiras. O público também terá atrações culturais e gastronômicas. Mais informações no www.visitetrescoroas.com.br.