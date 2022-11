Três Coroas recebe o Campeonato Sul-Americano de Canoagem

O Campeonato Sul-americano de Canoagem, que inicia nesta quinta-feira (3), em Três Coroas, precisou ter sua programação modificada em função dos bloqueios de estradas, devido aos atos antidemocráticos promovidos pelos apoiadores do candidato Jair Bolsonaro, derrotado nas urnas, no último domingo.

A abertura oficial ocorrerá no Trescopark, às 19h, desta sexta-feira (4) e todas as provas ocorrerão no sábado (5) e no domingo (6), no Parque das Laranjeiras. Os atletas que já chegaram ao município aproveitaram os dias livres para treinar nas águas do Rio Paranhana.

Já estão na Cidade Verde, diversas delegações brasileiras, além das internacionais do Chile e Paraguai. Ainda são aguardados os atletas da Argentina e Venezuela.

Ao longo dos dois dias de competição, a organização do evento oferece uma programação cultural bastante diversificada, com a presença de DJs e alguns shows, no sábado e no domingo. O evento conta ainda com espaço gastronômico, com a presença de cervejarias.

O campeonato é aberto ao público e os ingressos custam R$ 5,00 reais para moradores com comprovante de residência e R$10,00 para visitantes, acompanhado de 1Kg de alimento (menos sal). As crianças abaixo de 5 anos de idade, não pagam. Mais informações pelo www.visitetrescoroas.com.br.

O Campeonato Sul-Americano de Canoagem é uma realização da Asteca, com supervisão da Confederação Brasileira de Canoagem (CBCA) e apoio da Prefeitura Municipal e Adec.