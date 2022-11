Homenagem a dois ídolos da dupla Gre-Nal será simbolizada em placas de rua

Dois ídolos da dupla Gre-Nal, Airton Pavilhão e Fernandão, serão homenageados com a revitalização de placas de vias com seus nomes na Capital. A ação é fruto de parceria entre a Prefeitura de Porto Alegre e o Grupo Imobi, concessionária responsável pela instalação e manutenção das placas de ruas no município.

Na rua Airton Ferreira da Silva, a cerimônia de troca da antiga placa pela nova com as cores do Grêmio – azul, preta e branca –, ocorre quinta-feira (3), às 18h30, no entorno da Arena. A oficialização da alteração da placa na rua Fernando Lúcio da Costa, com as cores do Internacional – vermelho e branco –, será realizada no dia 13, às 14h30, próximo ao estádio Beira-Rio.

Conheça os homenageados

Airton Ferreira da Silva (1934-2012) conquistou 11 títulos do campeonato gaúcho e um sul-brasileiro pelo Grêmio. Pela seleção brasileira foi campeão do pan-americano de 1956 e vice-campeão do pan-americano de 1960 e da Taça das Nações de 1964. Pelé o destacou com um dos melhores zagueiros que ele viu atuar.

Fernando Lúcio da Costa (1978-2014), o Fernandão, foi campeão da Libertadores e campeão mundial pelo Inter em 2006. No ano seguinte, o atacante ajudou o colorado a vencer a Recopa Sul-Americana, que resultou na conquista da Tríplice Coroa Internacional e em 2008, no seu último ano no clube como jogador, o capitão foi decisivo para os títulos nas finais do campeonato estadual e da Copa Dubai.