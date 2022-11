Grêmio enfrenta o Brusque, na Arena, na última rodada da segunda divisão

Em jogo válido pela última rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o Grêmio enfrenta, nesta quinta-feira (3), o Brusque, na Arena. A partida que encerra a participação do Tricolor gaúcho na segunda divisão do futebol brasileiro será realizada às 20h.

Fora dos campos, a entrevista do técnico Renato Portaluppi nesta quarta-feira sobre a sua provável permanência no comando do time após a eleição que vai escolher o novo presidente do clube agitou os bastidores do Tricolor. Na segunda-feira, será realizado o primeiro turno do pleito, com a disputa entre os candidatos à presidência Odorico Roman e Alberto Guerra.

Em entrevista coletiva, o técnico avisou que já iniciou contato com possíveis reforços para a próxima temporada. A eleição do dia 12 de novembro definirá o futuro de Renato Portaluppi no Grêmio. O técnico afirmou que só decidirá seu clube para 2023 após negociar com o presidente que será eleito. Além disso, disse que a prioridade é permanecer no comando do Grêmio, mas que só a partir da definição do presidente eleito avançará para uma negociação definitiva.

No jogo em que o Grêmio se despede da sua torcida em 2022, o Tricolor estará com o patch "Imortal Tricolor" estampado na camisa. Além da campanha do Alentaço, o #AqueceArena também estará acontecendo na Esplanada para receber os torcedores.

O desenho do patch poderá ser adquirido em produtos exclusivos na GrêmioMania da Arena. Os atletas também irão realizar a entrega de um trapo com o adereço, que foi criado pelo publicitário gremista Márcio Rossetto Vanelli.