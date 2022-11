Liga dos Campeões - Classificados às oitavas de final. A: Liverpool* 2 x 0 Napoli* e Rangers 1 x 3 Ajax; B: Porto* 2 x 1 Atlético de Madrid e Bayer Leverkusen 0 x 0 Club Brugge*; C: Bayern de Munique* 2 x 0 Inter de Milão* e Viktoria Plzen 2 x 4 Barcelona; D: Sporting 1 x 2 Eintracht Frankfurt* e Olympique de Marselha 1 x 2 Tottenham*; E: Chelsea* 2 x 1 Dínamo Zagreb e Milan* 4 x 0 RB Salzburg; F: Real Madrid* 5 x 1 Celtic e Shakhtar Donetsk 0 x 4 RB Leipzig*; G: Manchester City* 3 x 1 Sevilla e Copenhagen 1 x 1 Borussia Dortmund*; H: Juventus 1 x 2 PSG* e Maccabi Haifa 1 x 6 Benfica*. Ginástica - O Brasil ficou a menos de um ponto de pódio inédito no Mundial disputado em Liverpool, na Inglaterra. Rebeca Andrade, Flavinha, Júlia Soares, Lorrane Oliveira e Carolyne Pedro acabaram na quarta posição na terça-feira. Os EUA ficaram com o primeiro lugar. Grã-Bretanha levou a prata em casa. O Canadá conquistou o bronze. As três equipes garantiram vaga antecipada para as Olimpíadas de Paris em 2024. O Brasil, por sua vez, vai tentar a classificação no Mundial de 2023, na Antuérpia. Paulo Autuori - O ex-diretor técnico do Inter não começou bem como treinador do Atlético Nacional, da Colômbia. Ele falhou na missão de classificar o clube entre os oito que seguirão na disputa do torneio Clausura, o Campeonato Colombiano do segundo semestre. O treinador anunciou uma reformulação do elenco para a Copa Libertadores da América de 2023. Eduardo Coudet - O argentino ex-técnico do Internacional, não é mais treinador do Celta de Vigo. Ele foi demitido devido aos maus resultados que acumulou na Liga espanhola. Para o lugar dele, o time espanhol anunciou nesta quarta-feira a chegada do português Carlos Carvalhal.