No Allianz Parque, Palmeiras joga para confirmar 11º título nacional

Depois de ter a festa adiada há uma semana, o Palmeiras pode coroar a sua campanha praticamente irretocável no Brasileirão com o hendecacampeonato nesta quarta-feira (2). Às 21h30min, o time de Abel Ferreira recebe o Fortaleza no Allianz Parque e pode ser campeão em campo ou até antes mesmo de o jogo começar.

O Inter joga às 16h, diante do América-MG, em Belo Horizonte. Caso perca ou empate com o rival mineiro, o Palmeiras vai festejar o título três horas e meia antes de entrar em campo. As duas partidas seriam no mesmo horário, mas a CBF postergou o duelo do líder do torneio a pedido da Globo, detentora dos direitos do campeonato.

Se o Inter vencer, basta ao Palmeiras derrotar o Fortaleza para comemorar a conquista ao lado de sua torcida. A taça, mesmo caso o desfecho seja positivo ao líder, não será erguida já nesta quarta. Confirmado o favoritismo palmeirense, o troféu só será entregue na penúltima rodada, diante do América-MG, dia 9, às 21h30.

O Palmeiras joga para confirmar com três rodadas de antecedência o título que premia uma jornada consistente, eficiente e de brilho em muitos momentos. Líder desde a décima rodada, o time ostenta mais vitórias (21), menos derrotas (duas), melhor saldo de gols (37), melhor ataque (59 gols) e melhor defesa do Brasileirão (22 gols sofridos). São 74 pontos somados, dez de vantagem para o vice-líder Inter.

Além do troféu, o Palmeiras mira quebrar um recorde do clube no Brasileirão. Com 74 pontos no torneio, a equipe busca superar os 80 registrados em 2016 e 2018, anos em que conquistou o torneio no formato de pontos corridos. Para isso, mais sete pontos serão necessários nas quatro partidas que restam para a equipe encerrar o ano.

Só há uma dúvida quanto a escalação: se Endrick começará ou não o jogo. A estrela cria da base decidiu a última partida em Curitiba ao entrar no intervalo e fazer dois gols no triunfo sobre o Athletico-PR por 3 a 1. Se Abel lançar mão do garoto desde o início, Mayke, que tem feito função de ala, volta para o banco.

O Fortaleza faz uma impressionante trajetória de recuperação no Brasileirão. Depois de um início ruim, deslanchou e já tem a terceira melhor campanha do segundo turno. No geral, está na nona colocação, com 49 pontos.

O time do treinador argentino Juan Pablo Vojvoda está garantindo matematicamente na sul-americana. A ideia é conseguir uma vaga na fase prévia da Libertadores. "Vai ser difícil, mas temos possibilidades", avisou o técnico.

Palmeiras - Weverton; Marcos Rocha, Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa; Mayke (Endrick), Dudu e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

Fortaleza - Fernando Miguel; Tinga, Benevenuto, Brítez e Juninho Capixaba; Caio Alexandre, Lucas Sasha e Lucas Crispim; Moisés, Thiago Galhardo e Robson. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Árbitro - Wilton Pereira Sampaio (Fifa).