Às vésperas das eleições, Grêmio tem despedida diante do Brusque

O Grêmio volta aos treinamentos nesta terça-feira depois do empate em 2 a 2 com o Tombense, sexta-feira, em Muriaé, no interior de Minas Gerais. A péssima atuação, porém, teve alguns pontos positivos na avaliação do técnico Renato Portaluppi. Para o jogo desta quinta-feira, às 20h, na Arena, contra o Brusque, na despedida gremista da segunda divisão, o treinador deve promover a entrada de mais alguns jovens. Contra os mineiros, Gabriel Silva e Émerson iniciaram entre os titulares.

Aproveitando que a vaga na Série A está garantida e o adversário já rebaixado à Série C, Renato deve observar alguns atletas que podem ser aproveitados com mais frequência na próxima temporada. Após Gabriel Grando ter sido titular no lugar de Brenno, em Minas, Adriel pode ganhar a posição contra os catarinenses. O zagueiro Natã, consolidado como opção para a reserva, deve começar jogando.

Gabriel Silva também terá sequência na equipe, além de Pedro Lucas que pode voltar a ter chances com o treinador que o promoveu ao grupo principal em 2021. Neste ano, o jovem perdeu espaço e acabou atuando pelo time de transição. No ataque, Émerson, que foi chamado para substituir Guilherme, liberado para acompanhar o aniversário do filho na semana passada, iniciou contra o Tombense e deve ser titular mais uma vez no Tricolor.

Embora seu futuro seja incerto para o próximo ano, Renato segue promovendo observações, sejam elas em treinos ou em jogos. Os dois candidatos à presidência do clube, Alberto Guerra e Odorico Roman já teriam apresentado propostas salarias iniciais ao técnico, que aguarda o vencedor para definir sua permanência.

O primeiro turno das eleições, que envolverá o Conselho Deliberativo, está marcado para a próxima segunda-feira, dia 7. Com Guerra e Odorico avançando ao pátio para a disputado do voto do associado, o pleito decisivo ocorrerá no dia 12. Oficialmente, o novo mandatário começará a responder pelo clube no dia 16.