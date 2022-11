Liga dos Campeões - Pela 6ª e última rodada da fase de grupo, nesta terça-feira (1º), jogam, pelo A: Liverpool x Napoli e Rangers x Ajax; B: Porto x Atlético de Madrid (14h45min) e Bayer Leverkusen x Club Brugge (14h45min); C: Bayern de Munique x Inter de Milão e Viktoria Plzen x Barcelona; D: Sporting x Eintracht Frankfurt e Olympique de Marselha x Tottenham. Os demais serão disputados às 17h. Liga dos Campeões 2 - Já na quarta-feira (2), no fechamento da 6ª rodada, se enfrentam, pelo E: Chelsea x Dínamo Zagreb e Milan x RB Salzburg; F: Real Madrid x Celtic (14h45min) e Shakhtar Donetsk x RB Leipzig (14h45min); G: Manchester City x Sevilla e Copenhagen x Borussia Dortmund; H: Juventus x PSG e Maccabi Haifa x Benfica. As outras partidas serão às 17h. Gauchão feminino - A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) confirmou as datas, horários e locais dos dois Grenais que decidirão o título do Estadual. A partida de ida será nesta quarta-feira (2), às 10h30min, no Beira-Rio. Por ter a melhor campanha, o jogo de volta será na Arena, no domingo, às 13h45min. Seleção feminina - O Brasil vai encerrar a temporada com dois amistosos com o Canadá, em novembro, em solo brasileiro. As partidas foram marcadas para os dias 11 e 15, no estado de São Paulo. A treinadora Pia Sundhage anunciará a lista de convocadas nesta terça-feira, na sede da CBF, no Rio de Janeiro, às 11h. O primeiro jogo será na Vila Belmiro, em Santos. Já o segundo será na Neo Química Arena, na capital paulista. Rússia - O país segue sofrendo sanções pela invasão à Ucrânia. No dia 19, em San Petersburgo, havia um amistoso agendado entre a seleção local e a Bósnia-Herzegovina, mas astros da equipe visitante se negaram a entrar em campo e o jogo foi cancelado nesta segunda-feira.